https://it.sputniknews.com/20230909/cremlino-condizioni-per-tornare-allaccordo-sul-grano-sono-note-e-fattibili-17486139.html

Cremlino: condizioni per tornare all'accordo sul grano sono note e fattibili

Cremlino: condizioni per tornare all'accordo sul grano sono note e fattibili

Tutte le condizioni per la ripresa dell'accordo sul grano da parte della Russia sono ben note e devono essere soddisfatte, ha affermato il portavoce del... 09.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-09T13:39+0200

2023-09-09T13:39+0200

2023-09-09T13:39+0200

russia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/296/49/2964919_0:6:2950:1665_1920x0_80_0_0_1ec10b4fb38d12050e0531b80cf8c7ad.jpg

"Il presidente della Russia ha detto chiaramente che le condizioni sono ben note, sono state concordate... Ora si dice che gli occidentali sono pronti a promettere di aprire SWIFT per una filiale della Rosselkhozbank. Il fatto è che gli accordi dicono che SWIFT dovrebbe essere aperto per Rosselkhozbank e non per la filiale. Ciò significa, ovviamente, che stiamo parlando della necessità di tornare alle basi degli accordi iniziali e che ci era stato promesso di rispettare molto tempo fa", ha detto.Peskov ha ricordato che nel momento in cui saranno soddisfatte le condizioni relative alla Russia, la partecipazione del Paese verrà ripresa."Riteniamo che abbiamo il diritto e ci consideriamo obbligati ad attendere prima il completamento, e poi riprendere questo accordo. Tutte le condizioni sono ben note. Non richiedono alcuna distorsione o interpretazione. Sono assolutamente concrete e tutto ciò è assolutamente realizzabile”, ha affermato.La Russia, ha aggiunto Peskov, mantiene una posizione coerente su questo tema.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, politica