Brasile, Sudafrica e Stati Uniti ospiteranno i prossimi vertici del G20

Secondo la dichiarazione sugli esiti del vertice del G20 di Nuova Delhi, i prossimi vertici del G20 si terranno in Brasile, Sudafrica e Stati Uniti. 09.09.2023, Sputnik Italia

"Non vediamo l'ora di incontrarci di nuovo in Brasile nel 2024, in Sudafrica nel 2025 e negli Stati Uniti nel 2026", si legge nella dichiarazione. I leader del G20 hanno sottolineato di accogliere con favore l'intenzione dell'Arabia Saudita di ospitare il vertice del G20 nel nuovo ciclo.

