Yerevan, liberati il blogger e l'editorialista di Sputnik Armenia

Il Comitato Investigativo ha deciso di rimettere in libertà Ashot Gevorgyan e Mikael Badalyan. 08.09.2023, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato da Sputnik Armenia, il giornalista si era recato in Syunik per preparare materiali radiofonici per il suo progetto personale "Noi" sulla vita nelle zone di confine. Successivamente, il Comitato Investigativo dell'Armenia aveva confermato che Gevorgyan e Badalyan, insieme ad altre cinque persone, erano stati arrestati nell'ambito di un'indagine riguardante il traffico illegale di armi da fuoco.

