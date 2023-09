https://it.sputniknews.com/20230908/strigliata-del-ministero-degli-esteri-russo-allambasciatore-armeno-17484861.html

Strigliata del ministero degli Esteri russo all'ambasciatore armeno

Mosca si è lamentata del corso antirusso intrapreso nell'ultimo periodo dalle autorità armene. 08.09.2023, Sputnik Italia

armenia

russia

politica internazionale

diplomazia internazionale

Il Ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatore armeno Vagharshak Harutyunyan per esprimere una decisa protesta in relazione alle "decisioni non amichevoli" prese da Yerevan.Tra queste decisioni vi sono l'avvio del processo di ratifica dello Statuto di Roma sul riconoscimento della giurisdizione del Tribunale dell'Aja, che aveva in precedenza emesso un mandato d'arresto nei confronti di Vladimir Putin, il viaggio della moglie del premier armeno Nikol Pashinyan a Kiev, l'organizzazione di esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti, nonché il fermo del blogger Mikael Badalyan e dell'editorialista di Sputnik Armenia Ashot Gevorgyan, rileva il dicastero diplomatico russo.

armenia, russia, politica internazionale, diplomazia internazionale