Pentagono: assistenza militare a Kiev sotto presidenza Biden ha superato i 44,4 miliardi di dollari

Pentagono: assistenza militare a Kiev sotto presidenza Biden ha superato i 44,4 miliardi di dollari

08.09.2023
L'importo totale dell'assistenza militare statunitense all'Ucraina dopo l'inizio del mandato presidenziale di Joe Biden ha superato i 44,4 miliardi di dollari...

"Gli Stati Uniti hanno impegnato più di 44,4 miliardi di dollari in assistenza per la sicurezza all'Ucraina dall'inizio dell'amministrazione Biden, inclusi più di 43,7 miliardi di dollari dal 24 febbraio 2022", ha affermato in una nota il Dipartimento della Difesa americano.Giovedì scorso, la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh ha affermato che gli Stati Uniti forniranno un nuovo pacchetto di aiuti militari da 600 milioni di dollari all’Ucraina che include ulteriori attrezzature di difesa aerea e munizioni di artiglieria. Si tratta dell'acquisto di nuove armi, contrariamente a quanto annunciato il giorno prima dal Pentagono.La Russia aveva precedentemente inviato una nota ai paesi della NATO sulla fornitura di armi all’Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi destinate all'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO "giocano con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina.Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo. Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, "compresa non solo la fornitura di armi, ma anche l'addestramento del personale... sul territorio di Gran Bretagna, Germania, Italia e altri paesi".

