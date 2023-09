https://it.sputniknews.com/20230908/musk-starlink-non-e-mai-stato-attivato-in-crimea-17483182.html

Musk: Starlink non è mai stato attivato in Crimea

Musk ha affermato che non poteva bloccare l’accesso delle forze armate ucraine a Starlink vicino alla Crimea, poiché lì il servizio non ha mai funzionato... 08.09.2023, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

ucraina

russia

difesa

elon musk

L'imprenditore americano Elon Musk ha affermato di non aver limitato l'accesso militare ucraino a Starlink nella zona della Crimea, poiché inizialmente il servizio non era stato attivato in questa regione.“Le regioni Starlink in questione non sono state attivate. SpaceX (la società operativa di Starlink, ndr) non ha disattivato nulla", ha scritto Musk sulla sua pagina sul social network X (ex Twitter).Musk ha confermato di aver ricevuto una richiesta di emergenza dalle autorità ucraine per attivare Starlink “fino a Sebastopoli”.“Ovviamente l’obiettivo era affondare la maggior parte della flotta russa all’ancora. Se accettassi la loro richiesta, SpaceX sarebbe chiaramente coinvolta in un grave atto di guerra e nell’escalation del conflitto”, ha spiegato l’uomo d’affari.

2023

ucraina, russia, difesa, elon musk