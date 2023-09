https://it.sputniknews.com/20230908/ministero-degli-esteri-russo-commenta-larresto-del-giornalista-di-sputnik-armenia-17484728.html

Ministero degli Esteri russo commenta l'arresto del giornalista di Sputnik Armenia

Ministero degli Esteri russo commenta l'arresto del giornalista di Sputnik Armenia

La provocazione con l'arresto del giornalista di Sputnik Armenia Ashot Gevorkyan è stata organizzata dalle forze interessate a seminare odio e paura tra la... 08.09.2023, Sputnik Italia

"È ovvio che dietro questa provocazione ci sono proprio le forze che non sono interessate ad avvicinare i nostri paesi e i loro popoli, ma sono interessate al contrario: a isolare le persone, a seminare odio, paura, sfiducia", ha detto Zakharova in una conferenza stampa nel suo intervento al forum mediatico russo-armeno a Yerevan.Zakharova ha osservato che ultimamente nello spazio informativo armeno prevale la tendenza a diffondere informazioni unilaterali e negative sulla Russia e sulle relazioni russo-armene."Né voi né noi possiamo essere soddisfatti della chiara tendenza che recentemente ha prevalso nello spazio mediatico armeno verso la diffusione di informazioni unilaterali, negative e spesso semplicemente false sulla Russia e sulle relazioni russo-armene", ha detto Zakharova.A suo avviso, questa tendenza “contraddice la natura tradizionalmente amichevole della comunicazione tra i due popoli”."Consideriamo inaccettabili i tentativi di incitare all'inimicizia e all'odio tra il nostro popolo incolpando la Russia per tutti i problemi del popolo armeno", ha aggiunto il diplomatico.La Russia è preoccupata per il crescente numero di strutture mediatiche con un pregiudizio filo-occidentale in Armenia, volte a screditare la Federazione Russa, ha detto Zakharova."Registriamo messaggi negativi, spesso conflittuali, che mettono in discussione il ruolo costruttivo della Russia nella regione. Sfortunatamente, ci sono anche risorse informative in Armenia che apertamente, scusatemi, gettano fango, non criticano, ma gettano fango sui nostri meccanismi comuni di interazione interstatali, tra cui la CSTO e l’EAEU”, ha osservato la portavoce del ministero degli Esteri.

