Lavrov: Mosca sa dei piani di far esplodere gasdotti TurkStream e Blue Stream

La Russia ha a disposizione le informazioni secondo cui esistono i piani di far saltare i gasdotti TurkStream e Blue Stream, ha affermato venerdì il ministro... 08.09.2023, Sputnik Italia

“...Hanno cercato di attaccare le navi militari che pattugliavano il percorso del gasdotto TurkStream e del gasdotto Blue Stream... Hanno iniziato a pattugliare queste sezioni del Mar Nero perché ci sono informazioni che stanno anche cercando di farli esplodere come sono stati fatti saltare i gasdotti Nord Stream", ha detto Lavrov durante un incontro con i rappresentanti dell'Associazione bengalese degli ex studenti delle università sovietiche e russe presso l'ambasciata russa nella Repubblica.“Ora, quando tutti ci chiedono di consentire nuovamente l’esportazione di grano… Non poniamo il divieto su esse, semplicemente non le lasceremo passare attraverso i corridoi umanitari che sono stati aperti e che… sono stati utilizzati per lanciare questi droni navali e veicoli sottomarini per attaccare non solo le nostre navi militari, ma anche quelle civili", ha aggiunto il ministro.Dopo i negoziati con il leader turco Recep Erdogan il 4 settembre, il presidente russo Vladimir Putin ha riferito che “si stanno registrando i tentativi di attaccare il TurkStream e il Blue Stream, che forniscono gas alla Repubblica di Turchia dalla Russia”. Secondo lui, “le nostre navi sorvegliano questi flussi, questi sistemi di gasdotti, e vengono costantemente attaccati, anche con l’aiuto di droni inviati a questi attacchi dai porti ucraini del Mar Nero”.

