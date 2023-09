https://it.sputniknews.com/20230908/kiev-vara-il-divieto-dingresso-nel-paese-per-la-delegazione-cinese-che-ha-visitato-mariupol-17483597.html

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina vara il divieto d'ingresso per il cantante lirico Wang Fang e i blogger della Repubblica Popolare Cinese che... 08.09.2023, Sputnik Italia

Nikolenko ha definito l’esecuzione della canzone “Katyusha” da parte della cantante lirica cinese sulle rovine del teatro drammatico di Mariupol “un esempio di completo degrado morale”.Il ministero degli Esteri ucraino ha dichiarato che la delegazione cinese ha violato la legislazione ucraina, che regola l’attraversamento del confine di Stato da parte degli stranieri."L'Ucraina rispetta l'integrità territoriale della Cina e si aspetta da parte cinese una spiegazione sullo scopo del soggiorno dei cittadini cinesi a Mariupol, nonché sul percorso del loro ingresso in [...] città. Il Ministero degli Affari Esteri L’Ucraina sta varando un divieto di ingresso in Ucraina per tutti i “turisti” cinesi”, ha affermato il dipartimento.Una delegazione di blogger cinesi è arrivata in Russia su invito del portale Ukraina.ru. Gli ospiti hanno visitato la Repubblica popolare di Donetsk e la Crimea, dove hanno incontrato il capo ad interim della DPR Denis Pushilin e il capo della Repubblica di Crimea Sergey Aksyonov.A Mariupol la delegazione ha visitato il teatro drammatico, dove la cantante lirica cinese ha cantato la canzone “Katyusha”.La delegazione cinese è stat accompagnata un giornalista di Ukraine.ru, Konstantin Kevorkyan. Quest’ultimo ha osservato che il primo giorno della visita a Mariupol i blogger cinesi sono rimasti molto impressionati dalle case distrutte che hanno visto.“Sono rimasti scioccati dalle attività commerciali, dai palazzi e dalle case private distrutti. Ciò che hanno visto ha spinto uno dei membri della delegazione, la popolare cantante cinese Wang Fang, a cantare la leggendaria canzone “Katyusha” all’interno del teatro drammatico di Mariupol, fatto saltare in aria dagli ucronazisti”, ha osservato Kevorkyan.In generale, il capoluogo della Crimea ha fatto una buona impressione alla delegazione cinese. Il blogger cinese Hong Yuan ha detto che la delegazione è rimasta piacevolmente sorpresa dal monumento al leader del proletariato Vladimir Lenin, eretto nel centro di Simferopol.Secondo Konstantin Kevorkian, un'attenzione particolare è stata prestata al viaggio al Palazzo Livadia, dove nel 1945 ebbe luogo la Conferenza di Yalta, durante la quale furono prese decisioni estremamente importanti riguardo alla guerra con il Giappone.Per i cinesi è molto importante la memoria storica dell’aggressione giapponese e il ruolo dell’URSS nella sua eliminazione. Pertanto, la visita dei blogger cinesi è iniziata il 3 settembre, proprio nell'anniversario della fine della seconda guerra mondiale, e questa non è una coincidenza, osserva Kevorkyan.

