Il 25 agosto Papa Francesco si è rivolto tramite collegamento video ai partecipanti all'Incontro panrusso della gioventù cattolica a San Pietroburgo. Durante il discorso, il pontefice ha definito i giovani russi eredi della grande Russia e li ha esortati a non dimenticare questa eredità, citando, in particolare, Pietro I e Caterina II. Queste dichiarazioni hanno suscitato critiche da parte della Kiev ufficiale. L'arcivescovo maggiore di Kiev-Haly Svyatoslav (Shevchuk) ha affermato che la Chiesa greco-cattolica ucraina si aspetta “una spiegazione della situazione da parte della Santa Sede per evitare la manipolazione delle parole e delle intenzioni” del pontefice."Questo è del tutto inconscio, certo, ma l'annullamento della reputazione della Santa Sede. Il secondo è l'annullamento assoluto di ogni missione di mediazione che il Vaticano potrebbe svolgere... Il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione, perché sarà una funzione che ingannerà l'Ucraina o la giustizia", ha detto Podolyak.A suo avviso, non ha senso parlare di un mediatore nella persona del Papa, “se assume una posizione filorussa che è del tutto evidente a tutti”.

