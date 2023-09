https://it.sputniknews.com/20230908/in-giappone-intentata-la-prima-causa-contro-il-rilascio-dellacqua-dalla-centrale-di-fukushima-1-17483292.html

In Giappone intentata la prima causa contro il rilascio dell'acqua dalla centrale di Fukushima-1

Venerdì presso il tribunale distrettuale di Fukushima è stata presentata una causa a nome di circa 150 persone delle prefetture giapponesi di Fukushima e... 08.09.2023, Sputnik Italia

Si tratta della prima causa del genere in Giappone.Secondo la denuncia, il rilascio dell'acqua viola il diritto dei cittadini a una vita pacifica e complica il processo di ripristino delle attività per coloro che sono coinvolti nella pesca. Secondo l’accusa, il governo e la TEPCO hanno permesso danni alle persone due volte: per la prima volta, non essere stati in gradi di prevenire l’incidente presso la centrale nucleare di Fukushima-1 nel 2011, e ora iniziando a scaricare l’acqua dall’impianto nell’oceano.In particolare, i querelanti ricordano che in un documento del 2015 inviato dal governo centrale e dalla TEPCO all'Associazione dei pescatori, si affermava che non avrebbero iniziato a rilasciare acqua trattata senza ricevere la piena comprensione di tutte le parti coinvolte. La decisione di iniziare lo sversamento, a sua volta, è stata presa dal governo, nonostante il fatto che, proprio il giorno prima, i rappresentanti dell’Associazione dei pescatori si fossero nuovamente opposti al piano per tale smaltimento dell’acqua.Secondo l’accusa, in tal modo, le disposizioni del documento del 2015 sono state violate e il governo centrale e la TEPCO sono obbligati a scegliere una strada diversa per risolvere il problema dell’accumulo di acqua radioattiva nelle centrali nucleari, che non avrebbe un impatto significativo effetto negativo sull’ambiente.Inoltre, i querelanti intendono convincere il tribunale ad annullare i permessi rilasciati dall'autorità di regolamentazione nucleare giapponese a maggio e luglio di quest'anno per continuare ad attuare il piano di rilascio dell'acqua.

