Grano russo verrà esportato in Africa su 40 navi - media

La Russia e la Turchia hanno raggiunto un accordo di principio sulla fornitura di 1 milione di tonnellate di grano e i lavori sui dettagli tecnici inizieranno nel prossimo futuro, aveva dichiarato in precedenza il viceministro degli Esteri della Federazione Russa, Alexander Grushko. Ha osservato che questi includono logistica, finanza, rotte, paesi di destinazione e quantità."Si prevede che il grano che verrà fornito dalla Russia sarà trasportato da navi con una capacità di carico di 25mila tonnellate e trasportato da un totale di 40 navi. Si precisa che le navi potranno caricare il grano nei porti di Tuapse e Novorossiysk, il calendario verrà chiarito nei prossimi giorni", si legge nell’articolo.È stato riferito che dopo che le navi avranno raggiunto la Turchia, il grano verrà trattato nei mulini di proprietà del settore privato."Nella prima fase, la farina verrà inviata in Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Eritrea e Repubblica Centrafricana. La priorità sarà data a questi paesi che non hanno capacità di trattamento della farina. Il numero di paesi in cui si prevede di inviare la farina includono anche Ciad, Libia, Gibuti, Yemen ed Etiopia", si legge nella nota.I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, si sono incontrati lunedì a Sochi. E’ stato il loro primo incontro personale dopo quasi un anno. I capi di Stato hanno discusso della situazione relativa all'accordo sul grano e di altre questioni. Putin ha detto che la Russia inizierà a fornire grano gratuitamente a sei paesi africani tra un paio di settimane. Erdogan ha osservato che Ankara è pronta a fornire assistenza nella lavorazione del grano russo per ulteriori spedizioni verso i paesi bisognosi e spera di attuare congiuntamente misure per fornire cibo ai paesi africani.

