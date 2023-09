https://it.sputniknews.com/20230908/g20-raggiunge-il-consenso-sulladesione-dellunione-africana-17484267.html

G20 raggiunge il consenso sull’adesione dell’Unione africana

G20 raggiunge il consenso sull'adesione dell'Unione africana

Il Gruppo dei venti (G20) ha raggiunto un accordo sulla questione dell'ammissione dell'Unione Africana (UA) tra le sue fila.

"L'Unione africana, che comprende 55 paesi, è invitata ai vertici del G20 ma insiste per diventare un membro permanente con lo stesso status dell'UE", ha affermato. Ora “c’è un consenso su tale questione”, ha affermato Michel al Financial Times. “I paesi africani dovrebbero essere più rappresentati sulla scena internazionale”, ha aggiunto.Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato il 27 luglio che Mosca si auspica che l’Unione africana diventi membro a pieno titolo del G20 a settembre. Ha sottolineato che la Russia vede l’Unione africana “come un’organizzazione regionale leader che forma una moderna struttura di sicurezza nel continente e crea le condizioni per garantire il degno posto dell’Africa nel sistema delle relazioni economiche globali”.

