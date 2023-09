https://it.sputniknews.com/20230908/borrell-georgia-ha-soddisfatto-3-delle-12-condizioni-per-ottenere-lo-status-di-candidato-allue-17483955.html

Borrell: Georgia ha soddisfatto 3 delle 12 condizioni per ottenere lo status di candidato all'UE

Borrell si trova in Georgia in visita di due giorni."Il vostro compito è soddisfare le 12 condizioni prioritarie evidenziate nel parere della Commissione europea. A giugno ne avete realizzate tre. Ne restano da realizzare altre nove. C'è ancora tempo per farlo", ha affermato Borrell in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili.Tra i compiti principali Borrell ha citato la depolarizzazione della vita politica, la lotta contro l'oligarchia, la riforma del sistema elettorale e giudiziario, il pluralismo dei media e il rispetto dei diritti umani."Per aderire (all'UE - ndr) è necessario lavorare duro, mostrare volontà politica e un chiaro impegno a favore dei valori dell'Unione europea", ha affermato.Ieri, Borrell, al suo arrivo a Tbilisi, ha detto che la Georgia aveva ancora molto lavoro da fare per ottenere lo status di paese candidato all'UE.Al vertice di Bruxelles del 23 giugno 2022, i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea hanno annunciato la loro disponibilità a concedere alla Georgia lo status di candidato per l’adesione all’UE dopo che avrà soddisfatto una serie di condizioni. Allo stesso tempo, lo status di candidato è già stato concesso all’Ucraina e alla Moldavia. La Georgia auspica di ricevere lo status di candidato all'adesione all'UE entro la fine di quest'anno.

