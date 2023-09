https://it.sputniknews.com/20230907/nuove-forniture-di-munizioni-a-grappolo-da-washington-a-kiev-a-breve-scrivono-i-media-17480967.html

Nuove forniture di munizioni a grappolo da Washington a Kiev a breve, scrivono i media

Nuove forniture di munizioni a grappolo da Washington a Kiev a breve, scrivono i media

Funzionari statunitensi confermano l'intenzione americana di inviare una nuova partita di bombe a grappolo in supporto alla controffensiva. 07.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-07T12:10+0200

2023-09-07T12:10+0200

2023-09-07T12:10+0200

bombe a grappolo

esercito ucraino

forniture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/07/08/17348682_0:114:2700:1633_1920x0_80_0_0_19405ccbebc81c9244700c340bac0bf3.jpg

Fonti governative non specificate, citate dai media statunitensi, ribadiscono l'invio - a breve - di forniture di bombe a grappolo per le forze armate ucraine: queste ultime sarebbero arrivare a sparare 8000 colpi di artiglieria al giorno negli ultimi tempi e si prevede un aumento della richiesta, dal momento che la tattica ucraina si basa soprattutto sull'appoggio dell'artiglieria alla fanteria più che non sulle più moderne manovre combinate che non sono facilmente assimilate dalle forze ucraine. Oltre a questo l'Ucraina rientra tra i firmatari della Convenzione di Ottawa, risalente all'anno 2005, che mette al bando tali armamenti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

bombe a grappolo, esercito ucraino, forniture