Le difese russe abbattono droni ucraini su Mosca, Briansk e Rostov sul Don

07.09.2023

Il governatore ha detto poco dopo che diversi veicoli, così come le facciate e le finestre di tre edifici, sono stati danneggiati nell'attacco. Ha specificato che la persona ferita ha cercato assistenza medica con ferite da taglio alle gambe, ma ha rifiutato il ricovero. Pochi istanti prima, i rapporti iniziali indicavano che solo un veicolo aereo senza pilota era stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea; Golubev ha dichiarato che l'incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino, ora di Mosca. Il sindaco di Rostov-on-Don, Aleksei Logvinenko, ha dichiarato su Telegram che i servizi di emergenza della città sono stati messi in stato di massima allerta dopo l'abbattimento dei droni. Anche le difese aeree hanno abbattuto un veicolo aereo senza pilota durante la notte sopra il distretto Ramensky della regione di Mosca, ha detto il sindaco della capitale Sergey Sobyanin all'inizio della giornata. Questa notte è stato sventato un tentativo delle forze armate ucraine di compiere un attacco terroristico utilizzando un drone. Le forze del Ministero della Difesa russo hanno distrutto il veicolo aereo senza pilota sopra il distretto di Bryansky. Non ci sono state vittime o danni", ha detto Bogomaz su Telegram, aggiungendo che i servizi di emergenza stavano lavorando sul posto. Più tardi, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto altri due droni sopra la città russa di Bryansk, i cui detriti sono caduti danneggiando i vetri della stazione ferroviaria della città, le aree circostanti e diversi veicoli, ha detto il governatore della regione di Bryansk Alexander Bogomaz. L'ultima notizia arriva dopo che le forze russe hanno sventato un attacco di droni da parte dell'Ucraina sul distretto Navlinsky della regione di Bryansk, un altro dei numerosi attacchi effettuati sulla scia della fallita controffensiva di Kiev.

