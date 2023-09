https://it.sputniknews.com/20230907/il-nuovo-capo-della-difesa-ucraina-sotto-inchiesta-per-furto-di-proprieta-statale-17481245.html

Il nuovo capo della difesa ucraina sotto inchiesta per "furto di proprietà statale"

La polizia ucraina sta attualmente indagando sul fondo di Rustem Umerov in relazione ad una "grave violazione delle leggi sul lavoro". 07.09.2023, Sputnik Italia

vladimir zelensky

governo ucraina

corruzione

L'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) potrebbe aprire un procedimento penale contro Rustem Umerov, ex capo del Fondo di proprietà statale (SPF), che è stato recentemente nominato ministro della difesa del Paese, riferiscono i media ucraini.L'organo di stampa ha affermato che la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha ordinato alla NABU di avviare il caso contro Umerov in una sentenza presumibilmente emessa il 25 agosto.Secondo la sentenza, il 18 agosto, NABU ha ricevuto una denuncia secondo cui l'allora capo dell'SPF Umerov, insieme ai suoi vice Denis Shugaliy e Alexander Fedorishin, In altre parole, i tre sono accusati di aver nascosto la vendita di elettricità a prezzi inferiori a quelli di mercato a società legate a Tsentrenergo, uno dei giganti energetici ucraini. La corte ritiene che la denuncia "contenga circostanze che possono indicare che sia stato commesso un reato", avrebbe aggiunto la sentenza.Gli sviluppi segnalati arrivano dopo che il primo ministro ucraino Denys Shmygal ha ordinato alla polizia di presentare un procedimento penale contro il Fondo di proprietà statale in seguito al licenziamento "illegittimo" di Valery Bezlepkin e Valery Shchekaturov, membri indipendenti del consiglio di sorveglianza di Tsentrenergo.Zelensky aveva detto che Reznikov sarebbe stato sostituito da Umerov, la cui candidatura era stata approvata dai legislatori ucraini mercoledì.Il Fondo di proprietà statale, di cui Umerov è a capo dal 2022, persegue la politica del governo in settori quali la privatizzazione, l'affitto, l'uso e l'alienazione della proprietà statale in Ucraina.

vladimir zelensky, governo ucraina, corruzione