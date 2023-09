https://it.sputniknews.com/20230907/il-ministro-degli-esteri-russo-lavrov-in-visita-in-bangladesh-17481978.html

Il ministro degli Esteri russo Lavrov in visita in Bangladesh

A seguito del vertice dell'Asia orientale EAS il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si è recato in visita in queste ore in Bangladesh, Paese per cui la... 07.09.2023, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato in queste ore in Bangladesh, dopo aver partecipato al vertice EAS dell'Asia orientale.La portavoce del ministero, Maria Zakharova ha riferito che il ministro terrà colloqui con il suo omologo del Bangladesh, A.K. Abdul Momen e con il primo ministro Sheikh Hasina.La Russia è coinvolta nello sviluppo della prima centrale nucleare del Bangladesh con Rosatom. La centrale entrerà in una fase operativa nel 2024.

