Blinken ha annunciato il trasferimento dei beni degli uomini d'affari russi all'esercito ucraino

Parte dei beni degli uomini d’affari russi, contro i quali gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni, saranno destinati a sostenere i veterani militari ucraini. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Anthony Blinken in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba a Kiev.Blinken non ha specificato di quale somma si stesse parlando e non ha spiegato di quali beni toccherebbe la decisione.In totale, dall’inizio delle ostilità su vasta scala in Ucraina, gli Stati Uniti hanno confiscato o facilitato il sequestro di beni russi per un totale di oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, ha riferito la CBS. Il Ministero della Giustizia ha detto che stanno chiedendo il permesso al Congresso di inviarli ad aiutare Kiev.La Russia ha dichiarato più volte che la confisca dei beni degli uomini d'affari è un furto.

