Arrestati in Armenia corrispondente di Sputnik e attivista filorusso

Arrestati in Armenia corrispondente di Sputnik e attivista filorusso

Fermato in circostanze ancora motivo di indagine da parte delle autorità locali insieme con un noto attivista e blogger filo-russo un corrispondente di Sputnik...

Il corrispondente di Sputnik Armenia, Ashot Gevorgyan e il blogger filo-russo Mika Badalyan sono stati fermati ieri sera a Goris, cittadina della provincia di Syunik, in Armenia.Stando a quanto riferisce l'agenzia locale, Sputnik Armenia, sono in corso indagini.Il motivo alla base del fermo non è ancora stato reso noto.La portavoce del ministero degli Esteri della Federazione Russa Maria Zakharova ha parlato di "provocazione" in merito alla vicenda:In questi giorni si sta svolgendo a Yerevan il primo forum mediatico russo-armeno.I membri della delegazione russa sono stati ricevuti quest'oggi dal vice-primo Ministro della Repubblica Armena, Mher Grigoryan, e ieri hanno incontrato il vice-Ministro degli Affari esteri, Mnatsakan Safaryan, insieme con il segretario del Consiglio di sicurezza, Armen Grigoryan.

