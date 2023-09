https://it.sputniknews.com/20230906/pentagono-gli-usa-forniranno-proiettili-alluranio-impoverito-a-kiev-per-i-carri-armati-abrams-17479598.html

Pentagono: gli Usa forniranno proiettili all'uranio impoverito a Kiev per i carri armati Abrams

Annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina pari a 175 milioni di dollari, riferisce il Pentagono, mentre viene reso noto delle forniture di... 06.09.2023, Sputnik Italia

Il Pentagono dà l'annuncio che verranno trasferiti all'Ucraina proiettili all'uranio impoverito, di utilizzo sui carri armati di tipo "Abrams".Secondo un comunicato stampa, le spedizioni annunciate dai depositi militari statunitensi includono proiettili per carri armati Abrams con nucleo di uranio impoverito da 120 mm.Allo stesso tempo, si fa osservare che l'Ucraina non ha ancora ricevuto i carri armati Abrams.Il pacchetto di aiuti previsto comprende munizioni, sistemi missilistici anticarro, attrezzature per la navigazione e le comunicazioni.

