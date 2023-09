https://it.sputniknews.com/20230906/le-difese-aeree-russe-abbattono-un-drone-ucraino-sulla-regione-di-bryansk-17477655.html

Le difese aeree russe abbattono un drone ucraino sulla regione di Bryansk

Lo ha dichiarato stamattina il governatore della regione. 06.09.2023, Sputnik Italia

Le difese aeree russe hanno sventato un attacco di Kiev distruggendo un drone ucraino sopra il distretto di Navlinsky della regione di Bryansk, ha dichiarato questa mattina il governatore Alexander Bogomaz.Le truppe ucraine hanno fatto ricorso alla guerra con i droni, prendendo di mira le infrastrutture civili, sulla scia della loro battuta d'arresto militare. Gli esperti sottolineano come questi attacchi con i droni sul territorio russo siano solo una stampella psicologica per sostenere il morale indebolito dei soldati ucraini e non abbiano alcun obiettivo militare significativo.

