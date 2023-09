https://it.sputniknews.com/20230906/il-ministro-degli-esteri-russo-lavrov-arriva-a-giacarta-per-il-vertice-sullasia-orientale-17477843.html

Il ministro degli Esteri russo Lavrov arriva a Giacarta per il vertice sull'Asia orientale

Il ministro degli Esteri russo Lavrov arriva a Giacarta per il vertice sull'Asia orientale

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato questa mattina nella capitale indonesiana di Giacarta per partecipare al 18° Vertice dell'Asia... 06.09.2023

Gli incontri annuali dell'EAS si svolgono nell'ambito del vertice dei leader dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). La Russia e gli Stati Uniti partecipano all'incontro annuale dal 2011. Il Ministero degli Esteri russo non ha annunciato alcun contatto tra i rappresentanti di Russia e Stati Uniti durante il vertice. La portavoce del ministero, Maria Zakharova, ha dichiarato martedì che Lavrov terrà diversi incontri con i partner regionali della Russia durante la sua visita nella capitale indonesiana. Dopo il vertice, Lavrov dovrebbe effettuare una visita di lavoro in Bangladesh dal 7 all'8 settembre, dove incontrerà il primo ministro del paese, Sheikh Hasina, e il ministro degli Esteri Abdul Momen. Dal Bangladesh, il ministro degli Esteri partirà per la capitale indiana di Nuova Delhi per il vertice del G20 previsto per il 9-10 settembre. L'EAS è una piattaforma di dialogo tra i leader dell'Asia-Pacifico per trovare accordi politici, garantire lo sviluppo e promuovere la cooperazione pratica tra gli Stati.

