Il Ministero dell'Istruzione lettone ha dato istruzioni per distruggere i libri in russo

Il Ministero della Pubblica Istruzione della Lettonia ha ordinato la distruzione di libri in lingua russa. Lo comunica da un canale Telegram Alexei Stefanov... 06.09.2023, Sputnik Italia

Il corrispondente ha osservato che non solo le opere dei classici russi vengono distrutte, ma anche i libri di Stevenson, Mayne Reed e altri autori stranieri. Il giornalista ha spiegato che questa decisione è stata presa a causa del fatto che i libri sono stati pubblicati in russo.In precedenza si è saputo che i cittadini russi che vivono in Lettonia che non hanno superato l'esame di lingua lettone inizieranno a ricevere notifiche dal Ministero degli Affari Interni con l'ingiunzione a lasciare il paese da settembre. Secondo il capo della commissione parlamentare sulla cittadinanza, la migrazione e la coesione sociale, Ingmars Lidaka, circa seimila cittadini russi potrebbero essere espulsi dalla repubblica entro tre mesi.

