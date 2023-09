https://it.sputniknews.com/20230906/il-ministero-degli-esteri-ha-definito-strategica-la-svolta-della-russia-verso-lasia-17478394.html

Il ministero degli Esteri ha definito strategica la svolta della Russia verso l'Asia

Il ministero degli Esteri ha definito strategica la svolta della Russia verso l'Asia

La svolta di Mosca verso l'Asia non è forzata, come molti credevano, questa politica ha sempre corrisposto agli obiettivi strategici della Russia, ha detto il... 06.09.2023, Sputnik Italia

Come ha detto, alcuni paesi della regione temono che la Russia sia solo costretta a rivolgersi solo verso l'Asia al momento presente, ma in caso di normalizzazione della situazione nel mondo, "tutto sarà come prima".Ha osservato che i paesi asiatici stanno cooperando con la Russia, anche attraverso la partecipazione alla SCO. Secondo lui, gli stati della regione stanno anche mostrando interesse per le risorse, gli alimenti e i fertilizzanti minerali della Federazione Russa.

