I Paesi Bassi hanno annunciato l'impossibilità di tenere elezioni in Ucraina

L'Ucraina, trovandosi in un conflitto armato con la Russia, non soddisfa i requisiti necessari per indire elezioni nel paese, ha comunicato il Ministro della... 06.09.2023, Sputnik Italia

Ad agosto, il senatore degli Stati Uniti Lindsey Graham ha visitato l'Ucraina e durante la visita ha persuaso Volodimyr Zelenskij a non rinviare le elezioni. Ha anche invitato tutti gli alleati dell'Ucraina a contribuire affinchè si tengano elezioni nel 2024.L'ex segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino Aleksey Danilov ha dichiarato che lo svolgimento di elezioni in Ucraina durante il conflitto e la legge marziale porterebbero alla destabilizzazione della situazione interna.Come Zelensky ha affermato in precedenza, è illegale tenere elezioni durante la legge marziale, ma esiste tale possibilità se il parlamento approvasse i cambiamenti legislativi pertinenti, l'Occidente stanziasse denaro e anche gli osservatori fossero "in trincea".

