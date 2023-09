https://it.sputniknews.com/20230906/colonnello-russo-spiega-per-chi-le-mine-petalo-siano-particolarmente-pericolose-17478606.html

Colonnello russo spiega per chi le mine "Petalo" siano particolarmente pericolose

Il colonnello Rustam Saifullin è stato ferito due volte durante l'operazione speciale, ha comandato il 40 ° reggimento del genio della 41a armata combinata. 06.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-06T15:29+0200

2023-09-06T15:29+0200

2023-09-06T15:29+0200

mina

esercito ucraino

esercito russo

Le mine "Lepestok" (petalo) utilizzate dalle forze armate ucraine contro i civili rappresentano un pericolo particolare per i bambini - se una tale mina paralizza seriamente un uomo adulto, allora "potrebbe non rimanere nulla del bambino quando viene fatto saltare in aria", ha detto il vice capo della Scuola superiore di ingegneria militare di Tyumen, eroe di Russia e colonnello Rustam Saifullin in un'intervista a Sputnik.Ha ricordato che i militari e i nazionalisti ucraini, in particolare, hanno usato indiscriminatamente e massicciamente le mine "Lepestok" contro i civili.Per il coraggio ed eroismo nell'esecuzione delle missioni di combattimento, è stato insignito del titolo di Eroe di Russia. In particolare, in uno degli episodi, ha continuato a comandare le forze a lui affidate sotto il fuoco nemico e nonostante le gravi ferite, grazie alle quali le sue unità hanno affrontato il compito di attraversare i Seversky Donets.Attualmente, dopo la convalescenza, è stato nominato vice capo della Scuola superiore di comando del genio militare di Tyumen.

