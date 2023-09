Il regime di Kiev, nonostante le enormi perdite, ha cercato di proseguire la cosiddetta controffensiva per il terzo mese. Le forze armate dell'Ucraina non hanno raggiunto i loro obiettivi in nessuna parte della linea del fronte", ha detto il ministro agli alti funzionari della difesa, aggiungendo che le truppe russe sono attive "lungo l'intera linea di contatto".