https://it.sputniknews.com/20230905/il-nuovo-ministro-della-difesa-ucraino-e-direttamente-legato-agli-stati-uniti---media-turchi-17475702.html

Il nuovo ministro della Difesa ucraino è direttamente legato agli Stati Uniti - media turchi

Il nuovo ministro della Difesa ucraino è direttamente legato agli Stati Uniti - media turchi

Lunedì Vladimir Zelensky ha annunciato le dimissioni di Alexei Reznikov da ministro della Difesa e la nomina del capo del Fondo per la proprietà statale... 05.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-05T10:06+0200

2023-09-05T10:06+0200

2023-09-05T10:06+0200

la situazione in ucraina

usa

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/783/28/7832881_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b7d85577fe625d610fd02faf112b77c4.jpg

Il nuovo ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov diventerà l'esecutore dei piani degli Stati Uniti nella regione, inoltre è legato all'organizzazione del predicatore Fethullah Gulen (FETÖ), bandito in Turchia, con cui Ankara collega il tentativo di colpo di stato del 2016, hanno dichiarato le fonti del quotidiano Aydınlık.Secondo le informazioni precedentemente ottenute da Aydınlık da fonti locali in Ucraina, Rustem Umerov ha studiato presso il collegio di Crimea per bambini dotati aperto dal ministero dell'Istruzione, che ha ricevuto il sostegno di FETÖ durante il periodo ucraino. Secondo fonti aperte, da giovane ha partecipato al programma Future Leaders Exchange (FLEX) del Dipartimento di Stato americano. Anche suo fratello Ruslan Umerov... ha frequentato un collegio in Crimea e ha legami con FETÖ. Entrambi i fratelli sono conosciuti a Kiev come "figli dell'America"", si legge nel giornale.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina