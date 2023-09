Human Rights Watch ha raccolto prove sull'uccisione di civili con bombe a grappolo da parte ucraina

https://it.sputniknews.com/20230905/human-rights-watch-ha-raccolto-prove-sulluccisione-di-civili-con-bombe-a-grappolo-da-parte-ucraina-17476544.html

Prove della morte dei residenti di Izym dovuta all'uso di munizioni a grappolo da parte dell'esercito ucraino sono state raccolte da Human Rights Watch. 05.09.2023, Sputnik Italia

A riferire dell'uccisione di civili a Izym, nell'oblast' di Kharkov, nel 2022, Mary Wareham, direttrice dell'advocacy per il dipartimento delle armi dell'organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch.La stessa ha proseguito dicendo che la scoperta del crimine è stata compiuta da specialisti dell'organizzazione, che si sono recati in loco per studiare eventuali crimini di guerra e atrocità commesse, trovando i resti delle munizioni a grappolo sparse ovunque.A seguito dell'esame della scena e dell'analisi della balistica, si è così appurato che i proiettili provenivano da parte ucraina.La HRW ha pubblicato a fine gennaio un rapporto sulla situazione a Izyum, confermando che le forze ucraine hanno lanciato mine antiuomo di tipo Petal, che hanno portato all'uccisione di 11 civili.Inoltre, l'organizzazione ha riportato all'attenzione il fatto che da parte russa sono stati distribuiti volantini di avvertimento del pericolo, con assistenza fornita alla popolazione.Una volta esplose, le bombe a grappolo rilasciano bombe più piccole. Quelle che non esplodono subito, per malfunzionamento, possono divenire pericolosi ordigni diffusi al suolo, costituendo un notevole pericolo per la popolazione.Tale tipo di armamento è bandito dalle convenzioni internazionali.

