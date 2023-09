https://it.sputniknews.com/20230905/erdogan-le-nazioni-unite-propongono-metodo-di-pagamento-per-le-derrate-alimentari-dalla-russia-17477002.html

Erdogan: le Nazioni Unite propongono metodo di pagamento per le derrate alimentari dalla Russia

Il presidente turco Erdogan in merito agli accordi sul grano e al relativo commercio di prodotti alimentari dalla Russia riferisce che le Nazioni Unite hanno... 05.09.2023, Sputnik Italia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan riferisce che le Nazioni Unite hanno proposto un meccanismo derivato da SWIFT per l'intermediazione per pagare il cibo russo e sta lavorando sulla questione dell'assicurazione delle navi russe.La questione degli scambi commerciali di grano e prodotti derivati, a seguito del blocco del precedente accordo sullo stesso tema che è rimasto bloccato a luglio scorso, è stata discussa dai due presidenti turco e russo nei giorni scorsi nell'incontro avvenuto a Sochi, in Russia.Stando allo stesso presidente turco, l'Occidente è grato alla Turchia per l'opera di mediazione circa l'accordo sul grano.Ma esprime una posizione diversa sulla questione dello SWIFT e dell'assicurazione delle navi russe."L'Occidente ha una visione completamente diversa della Russia sia nella questione di SWIFT che in quella delle assicurazioni", prosegue Erdogan.È a causa di questa differenza che la Russia ha deciso di non rinnovare gli accordi, sottolineano da parte turca, a causa del mancato rispetto degli stessi accordi da parte occidentale: il 44% del grano va in Europa e solo il 14% in Africa", ha sottolineato il leader turco, contrariamente a quanto concordato ad Ankara all'epoca della stipula.

