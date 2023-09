https://it.sputniknews.com/20230905/colonnello-russo-racconta-come-le-forze-armate-ucraine-mandino-avanti-i-soldati-sui-campi-minati-17475823.html

Colonnello russo racconta come le forze armate ucraine mandino avanti i soldati sui campi minati

Colonnello russo racconta come le forze armate ucraine mandino avanti i soldati sui campi minati

Eroe di guerra russo: le forze armate ucraine praticano lo "sminamento umano", mandando avanti i propri soldati sui campi minati 05.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-05T10:49+0200

2023-09-05T10:49+0200

2023-09-05T10:49+0200

esercito ucraino

esercito russo

mine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/1e/17192076_0:182:1024:758_1920x0_80_0_0_6129e2b610b9adb29bbc0b4ff02f9e5c.jpg

L'esercito ucraino usa la tattica dello "sminamento umano" nel tentativo di superare la linea di difesa russa, ovvero invece di attrezzature ingegneristiche, la fanteria viene inviata nei campi minati, sotto il fuoco dell'artiglieria russa, cadendo in massa lì, ha detto a Sputnik in un'intervista il vice capo della Scuola superiore di ingegneria militare di Tyumen, eroe di Russia, il colonnello Rustam Saifullin .Secondo lui, le unità di genieri ucraini subiscono perdite elevate, perché la nostra intelligence le rileva in tempo e gli attacchi di artiglieria.Il colonnello Saifullin è stato ferito due volte nel corso dell'operazione speciale, comandando il 40 ° reggimento del genio della 41a armata combinata. Per il coraggio e l'eroismo nell'attuazione delle missioni di combattimento, è stato insignito del titolo di Eroe di Russia. In particolare, in un episodio, ha continuato a comandare le forze a lui affidate sotto il fuoco nemico nonostante le gravi ferite, cosa grazie alla quale le sue unità hanno svolto il compito di attraversare Seversky Donets.Al momento, dopo la convalescenza, è stato nominato vice capo della Scuola superiore di comando del genio militare di Tyumen.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

esercito ucraino, esercito russo, mine