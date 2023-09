https://it.sputniknews.com/20230904/vladimir-putin-annuncia-la-fornitura-di-grano-alla-turchia-da-inviare-ai-paesi-in-via-di-sviluppo-17474501.html

Vladimir Putin annuncia la fornitura di grano alla Turchia da inviare ai Paesi in via di sviluppo

Verranno fornite un milione di tonnellate di grano alla Turchia da spedire nei Paesi in via di sviluppo. 04.09.2023, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che un milione di tonnellate di grano verrà fornito a prezzo preferenziale per poter esser lavorato in Turchia e trasferito ai Paesi in via di sviluppo.Il trasferimento del grano in questione, sottolinea ancora il presidente russo, avverrà in modo completamente gratuito.Le dichiarazioni in occasione della conferenza stampa dopo i colloqui con l'omologo turco a Sochi.Di recente il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres ha inviato al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov una missiva con la proposta di riprendere gli accordi sul grano.Lavrov in risposta ha dichiarato che Russia tornerà immediatamente all'accordo sul grano non appena tutti i punti del memorandum tra la Federazione Russa e le Nazioni Unite saranno soddisfatti, mentre le nuove proposte di Guterres contenevano promesse, ma non garanzie di questo.Gli accordi sul grano sono terminati lo scorso 18 luglio, quando la Russia ha notificato alle controparti, rispettivamente Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, la decisione di opporsi ad una loto estensione.Da parte russa si è sottolineato che da parte occidentale gli accordi sono stati disonorati, in specie su un punto: la fornitura di grano ai Paesi in via di sviluppo.Nella fattispecie, l'Occidente, ha sottolineato in passato Putin, ha semplicemente esportato la maggior parte del grano nei propri porti.

