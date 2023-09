https://it.sputniknews.com/20230904/ucraina-reznikov-ha-presentato-le-sue-dimissioni-da-ministro-della-difesa-17473269.html

Ucraina, Reznikov ha presentato le sue dimissioni da ministro della Difesa

Questa mattina Oleksiy Reznikov ha dichiarato di aver presentato alla Verkhovna Rada dell'Ucraina le proprie dimissioni dalla carica di ministro della Difesa. 04.09.2023, Sputnik Italia

ucraina

russia

"In seguito alla decisione del Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ho presentato una lettera di dimissioni alla Verkhovna Rada dell'Ucraina. Pronto per la relazione", ha scritto Reznikov su Facebook. In precedenza Zelensky aveva annunciato le dimissioni di Reznikov dalla carica di Ministro della Difesa dell'Ucraina e la nomina al suo posto del capo del Fondo immobiliare statale Rustem Umerov.

