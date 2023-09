https://it.sputniknews.com/20230904/tajani-a-pechino-quello-di-oggi-tra-erdogan-e-putin-e-un-incontro-importante-17472760.html

“Quello di oggi tra Erdogan e Putin è un incontro importante” - Tajani

Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi il suo omologo turco Recep Erdogan a Sochi. 04.09.2023, Sputnik Italia

antonio tajani

vladimir putin

recep erdogan

“L'accordo sulla via del Mar Nero, che deve portare grano anche a molti Paesi africani, deve essere perseguito. Bene se Erdogan promuove questa operazione che è un piccolo passo verso la pace" ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti durante la sua visita istituzionale a Pechino. Approfondendo il discorso ‘Via della Seta’, Tajani ha spiegato che "Le aziende del lusso hanno grande opportunità in Cina e l'attenzione al prodotto italiano non cambierà, indipendentemente da quelle che saranno le decisioni sulla Via della Seta”, formulazione che rafforza appunto i sospetti che l’attuale governo intenda discostarsi da una tale partecipazione piena, pur conservando le tradizionali possibilità di affari con la superpotenza orientale.

