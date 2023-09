https://it.sputniknews.com/20230904/navicella-spaziale-con-il-pilota-russo-fedyaev-e-tornata-sulla-terra-17472978.html

Navicella spaziale con il pilota russo Fedyaev è tornata sulla Terra

Navicella spaziale con il pilota russo Fedyaev è tornata sulla Terra

04.09.2023

La navicella spaziale americana Crew Dragon, il cui equipaggio include il cosmonauta russo Andrei Fedyaev, è tornata sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale.La nave è precipitata al largo della costa Florida alle 00:17 ora locale.Fedyaev, gli astronauti della NASA Stephen Bowen e Woody Hoburg, così come un astronauta degli Emirati arabi Sultan al-Neyadi, hanno lavorato sulla ISS dal marzo 2023.Recentemente, una nuova Crew Dragon è arrivata alla stazione con l'equipaggio della missione Crew-7, che comprende il russo Konstantin Borisov, l'astronauta della NASA Jasmine Mogbeli e l'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen e l'astronauta della JAXA Satoshi Furukawa.Sulla stazione lavorano anche i cosmonauti russi Sergei Prokopyev e Dmitry Petelin, che torneranno sulla Terra il 27 settembre insieme all'astronauta della NASA Frank Rubio sulla Soyuz MS-23. Per sostituirli il 15 settembre, raggiungeranno la Soyuz MS-24 i russi Oleg Kononenko e Nicolay Chub, così come l'americano Loral O'Hara.

