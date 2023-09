https://it.sputniknews.com/20230904/iniziano-a-sochi-le-trattative-tra-vladimir-putin-e-recep-erdogan-17473641.html

Hub del gas e accordo sui cereali: conclusi i colloqui Putin-Erdogan con le rispettive delegazioni

Sono stati raggiunti accordi nel settore energetico per la Russia e la Turchia tra i principali fornitori e consumatori di entrambe le parti, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante l’incontro con il leader turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, da parte sua, ha affermato che sarebbe importante per la Turchia la creazione di un "hub del gas" nel Paese.Il presidente turco Recep Erdogan ha anche affermato che i negoziati con Putin sul “patto sul grano” diventeranno significativi per il mondo e per i Paesi africani.Il progetto della centrale nucleare di Akkuyu in Turchia con la partecipazione della Federazione Russa, procede secondo i piani, il lancio della prima unità di potenza avverrà nel 2024, ci sono interessanti opzioni possibili per il proseguimento della cooperazione tra Mosca e Ankara nel settore dell'energia nucleare, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. Russia e Turchia hanno fatto molto per risolvere la situazione in Siria, la piattaforma del formato di Astana dovrebbe essere consolidata, ha anche detto Vladimir Putin durante i colloqui con il suo omologo turco Recep Erdogan. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha anche detto che è importante passare alle valute nazionali nelle interazioni bilaterali. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha tra l'altro chiesto di fornire ad Ankara altri aerei per combattere gli incendi boschivi nel paese.

