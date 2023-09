https://it.sputniknews.com/20230904/il-premier-cinese-partecipera-al-vertice-del-g20-in-india---ministero-degli-esteri-17473450.html

Il premier cinese parteciperà al vertice del G20 in India - ministero degli Esteri

Il premier del Consiglio di Stato cinese Li Qiang parteciperà al vertice del G20 che si terrà in India alla fine di questa settimana, ha detto lunedì la... 04.09.2023, Sputnik Italia

vertice g20

new delhi

sergey lavrov

L'India ha assunto la presidenza del G20 il 1° dicembre 2022. Nuova Delhi ospiterà oltre 200 riunioni di gruppo durante la presidenza. Il culmine sarà il vertice finale dei leader del G20, che si terrà nella capitale dell'India il 9-10 settembre, dopo di che la presidenza sarà trasferita in Brasile.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov rappresenterà la Russia al vertice del G20 in India e interverrà in due sessioni plenarie il 9 e il 10 settembre. Il ministro dovrebbe tenere diversi incontri bilaterali a margine del vertice.Venerdì, Ministro degli esteri Sergey Lavrov, ha affermato che la Russia non accetterà di accettare la dichiarazione del prossimo vertice del G20 se ignora la posizione di Mosca sulle crisi globali.

new delhi

