Ministro degli Esteri israeliano si recherà in Bahrein per la prima visita diplomatica

"Il ministro degli Esteri Eli Cohen partirà oggi (domenica) per una visita diplomatica nel Regno del Bahrein. Questa è la prima visita di un ministro degli Esteri israeliano in uno dei paesi che hanno firmato gli Accordi di Abramo", si legge nella nota.Durante la visita, Cohen incontrerà il suo omologo, il ministro degli Esteri del Bahrein Abdullatif bin Rashid Al Zayani e altri funzionari governativi."Inoltre, il ministro degli Esteri Cohen aprirà ufficialmente la residenza permanente dell'ambasciata israeliana a Manama e firmerà una serie di memorandum d'intesa tra Israele e Bahrein", ha affermato il servizio stampa.Nell'ambito della visita, Cohen guiderà anche una delegazione politica e commerciale che prenderà parte a eventi per espandere il commercio e gli investimenti tra i paesi, ha affermato il ministero.Nel 2020, gli Stati Uniti hanno avviato un processo volto a normalizzare le relazioni tra Israele e i Paesi arabi. Con la mediazione di Washington è stata firmata una serie di documenti, denominata Accordi di Abramo. Agli accordi hanno aderito Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan.

