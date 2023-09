https://it.sputniknews.com/20230903/min-difesa-rumeno-attacchi-russi-contro-infrastrutture-in-ucraina-non-minacciano-la-romania-17471472.html

Min. Difesa rumeno: attacchi russi contro infrastrutture in Ucraina non minacciano la Romania

Gli attacchi russi alle infrastrutture in Ucraina non rappresentano una minaccia militare per la Romania, ha dichiarato domenica il servizio stampa del... 03.09.2023, Sputnik Italia

Questa mattina, il ministero della Difesa russo ha riferito che le Forze aerospaziali della Russia hanno lanciato un attacco di gruppo con l’uso di droni contro impianti di stoccaggio di carburante utilizzati per fornire attrezzature militari alle Forze armate ucraine nel porto di Reni, nella regione di Odessa."Le strutture preposte del Ministero della Difesa Nazionale hanno monitorato in tempo reale la situazione derivante dagli attacchi di droni russi di ieri sera alle infrastrutture del porto di Reni. I mezzi d'attacco utilizzati dalla Federazione Russa non hanno mai creato minacce militari dirette territorio nazionale o nelle acque territoriali della Romania", si legge nel comunicato diffuso dal ministero della Difesa.Il ministero della Difesa rumeno ha anche osservato che Bucarest monitora intensamente la situazione nello spazio terrestre, marittimo e aereo nazionale del Paese, "e sta anche rafforzando la difesa sul fianco orientale, come parte delle misure stabilite in conformità con i piani nazionali e alleati".Gli attacchi alle infrastrutture ucraine delle forze armate russe sono iniziati il ​​10 ottobre 2022, due giorni dopo l'attacco terroristico al ponte di Crimea, dietro il quale, secondo le autorità russe, stanno i servizi speciali ucraini. Gli attacchi vengono effettuati contro l'energia, l'industria della difesa, il comando militare e le strutture di comunicazione in tutto il Paese. Da allora ogni giorno vengono annunciati allarmi aerei nelle regioni ucraine, a volte in tutto il Paese.

