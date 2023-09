https://it.sputniknews.com/20230903/ex-premier-slovacco-necessario-intervento-per-fronteggiare-afflusso-migranti-nel-sud-del-paese-17471367.html

Ex premier slovacco: necessario intervento per fronteggiare afflusso migranti nel sud del Paese

In precedenza, le autorità del piccolo insediamento slovacco di Vyškovce nad Ipľom che si trova al confine con l'Ungheria, avevano affermato di essere state costrette a organizzare da sole il pattugliamento del territorio per coordinare decine di migranti che arrivano ogni giorno. Secondo i media locali, la maggior parte dei migranti che entrano in Slovacchia dall'Ungheria sono cittadini siriani."Uno Stato debole è indifferente nei confronti delle persone. Permette che le proprietà delle persone siano minacciate, di guardare impotenti ciò che viene fatto nelle loro case dai migranti clandestini... Uno Stato forte nel caso dei migranti agirebbe immediatamente e manderebbe la polizia e parte dell'esercito al confine", ha scritto domenica Pellegrini sulle sue pagine social.Ha osservato che il capo della polizia di frontiera e del dipartimento per gli stranieri si è dimesso dal suo incarico perché la direzione del Ministero degli Interni non ha accettato le sue proposte per risolvere questo problema, compresa la chiusura della frontiera con l'Ungheria.

