Esercito ucraino ha attaccato ieri almeno 7 volte la regione di Belgorod con droni - governatore

Esercito ucraino ha attaccato ieri almeno 7 volte la regione di Belgorod con droni - governatore

Nelle ultime 24 ore, l'esercito ucraino ha buttato almeno sette ordigni esplosivi lanciati da droni, inoltre due droni ucraini sono stati abbattuti nel... 03.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-03T11:50+0200

2023-09-03T11:50+0200

2023-09-03T11:50+0200

russia

ucraina

difesa

Nel suo canale Telegram Gladkov ha pubblicato informazioni sugli attacchi avvenuti nella regione sabato 2 settembre. Sei comuni sono stati attaccati dall'esercito ucraino, il numero totale di proiettili sparati è stato di 52, inclusi 7 ordigni esplosivi sganciati da droni."Nel distretto urbano di Graivoronsky, alla periferia del villaggio di Dronovka, due ordigni esplosivi sono stati sganciati da un UAV. Nell'area della fattoria Masychevo e del villaggio di Antonovka, un drone nemico è stato abbattuto. Non c'erano vittime o danni in uno qualsiasi degli insediamenti del distretto", ha scritto Gladkov.Come aveva riferito in precedenza il governatore, durante il bombardamento del villaggio di Urazovo nel distretto di Valuyki, è stato ucciso un giovane ragazzo, un uomo e una donna sono rimasti feriti. Sul villaggio sono stati sparati 7 proiettili Grad, sono stati registrati diversi danni a 29 case private. Nel villaggio di Dolgoe, due munizioni a frammentazione sono state lanciate da un drone."Nella regione di Belgorod, 4 proiettili di artiglieria sono stati sparati contro il villaggio di Shchetinovka e tre contro il villaggio di Nekhoteevka. Inoltre, a Nekhoteevka, due ordigni esplosivi sono stati sganciati da un UAV", ha aggiunto Gladkov.Secondo il capo della regione, nel distretto di Volokonovsky, alla periferia della fattoria Plotvyanka, il nemico ha lanciato una munizione a frammentazione da un drone. Nel distretto di Krasnoyaruzhsky, il villaggio di Staroselye è stato bombardato 11 volte dall'artiglieria."Nel distretto urbano di Shebekino, il villaggio di Novaya Tavolzhanka è stato colpito da un mortaio. Non ci sono state vittime. Come risultato del bombardamento, il vetro è stato rotto in uno dei locali dell'impresa agricola. 15 colpi di mortaio sono stati sparati contro villaggio di Sereda, alla fattoria Pankov e al posto di controllo di Shebekino - due ciascuno, al villaggio di Leninsky - un colpo di mortaio", ha precisato il capo della regione.Più tardi, il governatore ha scritto che domenica il villaggio di Urazovo era sotto il fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma quattro abitazioni private e un'auto hanno riportato danni diversi. Gladkov ha osservato che sul luogo dell'incidente è operativa una commissione che effettua l'esame e la valutazione dei danni.

