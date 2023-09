https://it.sputniknews.com/20230903/corea-del-nord-conduce-esercitazioni-con-simulazione-di-attacco-nucleare-tattico-17470081.html

Corea del Nord conduce esercitazioni con simulazione di attacco nucleare tattico

La Corea del Nord ha condotto un'esercitazione in cui ha simulato un attacco nucleare tattico il 2 settembre in risposta alle esercitazioni congiunte USA-Corea... 03.09.2023, Sputnik Italia

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno tenuto l’annuale esercitazione militare congiunta Ulchi Freedom Shield dal 21 al 31 agosto. L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito il 2 settembre che la Corea del Nord ha lanciato diversi missili da crociera in direzione del Mar Giallo."La mattina del 2 settembre si sono svolte esercitazioni militari per simulare un attacco nucleare tattico. L'unità missilistica partecipante alle esercitazioni ha lanciato missili da crociera strategici a lungo raggio in direzione della Baia della Corea occidentale (nel Mar Giallo - ndr.) dalla foce del fiume Cheongchong", ha affermato l'agenzia.Secondo la KCNA, sono stati lanciati due missili da crociera strategici a lungo raggio con testate che imitano quelle nucleari. L'agenzia riferisce che hanno volato lungo una traiettoria a forma di 8 di 1,5 mila chilometri in 7672 e 7681 secondi, dopo di che sono esplosi ad una determinata altezza di 150 metri sopra "l'isola bersaglio".Il 31 agosto, l'agenzia di stampa KCNA ha riferito che la Corea del Nord, in risposta alle esercitazioni degli Stati Uniti e della Corea del Sud, ha organizzato proprie manovre, durante le quali ha simulato attacchi con armi nucleari tattiche sul territorio della Corea del Sud. I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno affermato che la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nel Mar del Giappone. Secondo il comitato, entrambi i missili hanno volato per circa 360 chilometri, dopodiché sono caduti in mare. Le loro caratteristiche dettagliate vengono analizzate dalle agenzie di intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti.

2023

