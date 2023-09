https://it.sputniknews.com/20230903/a-mosca-si-conclude-il-festival-internazionale-di-skateboard-grand-skate-tour-2023-17471706.html

A Mosca si conclude il festival internazionale di skateboard "Grand Skate Tour 2023"

Il 2 settembre 2023 si sono svolte le gare finali del torneo internazionale di skateboard Grand Skate Tour al Gorky Park di Mosca.

Durante il festival, più di mille skater provenienti da 41 paesi del mondo hanno preso parte agli eventi sportivi, culturali ed educativi del III Forum-Festival Internazionale, alle finali maschili e femminili sono arrivati skater provenienti da 5 paesi (Argentina, Bulgaria, Brasile, Colombia, Russia).Quest'anno, tra gli uomini, il più forte si è rivelato l'argentino Matias Del Olio. Al secondo posto c’è Martin Atanasov dalla Bulgaria; al terzo posto il russo Evon Martinez.Secondo i risultati dei punti segnati tra le donne, il primo posto è stato preso dalla colombiana Jazmin Alvarez. L’argento e il bronzo si sono aggiudicate le russe Timonina Aleksandra e Styrova Tatyana, che hanno vinto il Game of S.K.A.T.E. il giorno prima della finale.Ilya Vdovin, presidente della Federazione russa di skateboard, ha commentato lo svolgimento del festival: “È sorprendente che ora ospitiamo a Mosca atleti stranieri provenienti da 41 paesi. Osservando la portata del Grand Skate Tour e il suo programma, si può affermare che lo skateboarding è comuqnue un fenomeno socio-culturale, piuttosto che sportivo, perché nello sport c’è il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che persegue la propria linea e la impone alle Federazioni sportive. Ma nella cultura non esiste un unico organismo internazionale, quindi, grazie all'Assessorato alla Cultura della Città di Mosca, il Grand Skate Tour si svolge con così tanto successo a Gorky Park. Tutte le attività e gli eventi del Grand Skate Tour vengono raccontati non solo in russo, ma anche nei media stranieri. Le informazioni sulla festa dello skateboard si stanno diffondendo attivamente sui social network e vediamo un numero incredibile di Mi piace, commenti, ripubblicazioni. Ogni giorno riceviamo centinaia di e-mail e messaggi da diversi paesi in cui le persone esprimono il desiderio di partecipare al Grand Skate Tour. Questa è un’ulteriore conferma che il Grand Skate Tour ha avuto successo, che lo skateboarding unisce davvero persone da tutto il mondo”.

