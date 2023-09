https://it.sputniknews.com/20230903/a-mosca-commemorazione-delle-vittime-dellattacco-terroristico-di-beslan-17471022.html

A Mosca commemorazione delle vittime dell'attacco terroristico di Beslan

A Mosca davanti alla chiesa Alanskoe Podvorye si svolge una manifestazione in memoria delle vittime dell'attacco terroristico di Beslan, tradizionalmente... 03.09.2023, Sputnik Italia

Domenica 3 settembre, nella chiesa della Natività della Beata Vergine Maria a Kulishki – Alanskoe Podvorye alle 12.15 si è tenuta una cerimonia commemorativa per i defunti. Alle 13.00 sulla piazza davanti al tempio è iniziata la cerimonia di deposizione di fiori al monumento alle vittime dell'atto terroristico. I presenti hanno onorato la memoria dei defunti con un minuto di silenzio. Inoltre, tradizionalmente venivano lanciati in cielo 334 palloncini bianchi.I partecipanti alla manifestazione hanno deposto fiori davanti al monumento "In memoria delle vittime della tragedia a Beslan". Alcune persone portano al monumento giocattoli per bambini, quaderni e bottiglie d'acqua. Tra coloro che hanno onorato la memoria c'erano membri del movimento giovanile volontario Yunarmiya."Diciannove anni, una terribile tragedia: dai neonati agli anziani. L'impresa e l'eroismo delle forze speciali che hanno subito la più grande perdita nella storia dell'operazione speciale. La crudeltà di questi non umani, il comportamento disumano, gli enormi sacrifici. E anche dopo tanti anni, il dolore fisico si attenua, ma il dolore dell’anima non si calmerà mai”, ha detto ai giornalisti Igor Barsukov, vice primo ministro e rappresentante plenipotenziario della Repubblica dell’Ossezia del Nord-Alania presso il presidente della Federazione Russa.Il 3 settembre in Russia è la Giornata della solidarietà nella lotta al terrorismo. È stato istituito in memoria dei tragici eventi di Beslan (Ossezia del Nord) dall'1° al 3 settembre 2004. Per tre giorni i terroristi hanno tenuto in ostaggio gli alunni e i loro parenti nell'edificio scolastico. Morirono 334 persone, di cui 186 bambini.

