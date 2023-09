https://it.sputniknews.com/20230902/russia-per-la-prima-volta-tra-i-primi-cinque-fornitori-di-grano-del-brasile-17468268.html

Russia per la prima volta tra i primi cinque fornitori di grano del Brasile

Russia per la prima volta tra i primi cinque fornitori di grano del Brasile

02.09.2023

2023-09-02T09:50+0200

2023-09-02T09:50+0200

2023-09-02T09:50+0200

Nei primi sette mesi di quest’anno, il Brasile ha importato 380.000 tonnellate di grano e semola dalla Russia per 108,5 milioni di dollari, mentre nello stesso periodo dell’anno scorso non sono stati effettuati acquisti. Secondo i dati del Brasile, nel 2023 la Russia ha fornito solo grano e semola. Allo stesso tempo, l’analisi ha preso in considerazione anche i dati su altri tipi di grano che il Brasile acquista da altri paesi.Di conseguenza, secondo i risultati di gennaio-luglio, la Russia per la prima volta è entrata nei primi cinque maggiori esportatori di cereali verso il Brasile, classificandosi al quarto posto. In precedenza, la Russia aveva venduto grano a questo paese durante il periodo indicato nel 2010, 2013, 2014 e 2019, e solo nel 2010 sono state registrate grandi consegne – per 5,6 milioni di dollari.Il leader tradizionale nella fornitura di grano al Brasile è stata l'Argentina, che in sette mesi di quest'anno ha venduto al "vicino" quasi 2 milioni di tonnellate di grano per 736,3 milioni di dollari.

