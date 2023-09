https://it.sputniknews.com/20230902/oltre-20-poliziotti-feriti-negli-scontri-con-i-rifugiati-eritrei-a-tel-aviv-17469854.html

Oltre 20 poliziotti feriti negli scontri con i rifugiati eritrei a Tel Aviv

Almeno 27 polizia sono rimasti feriti negli scontri tra agenti delle forze dell'ordine e rifugiati eritrei nel sud di Tel Aviv, ha comunicato in una nota la... 02.09.2023, Sputnik Italia

"Almeno 27 agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri. Due delinquenti eritrei sono stati arrestati", ha affermato la polizia.Inoltre, secondo il testo della nota, durante gli scontri la polizia è stata costretta ad aprire il fuoco di armamento organico a causa della "minaccia alla vita". Almeno tre manifestanti sono rimasti feriti.Intanto il portale israeliano The Times of Israel riferisce che quattro persone timangono in gravi condizioni a seguito degli scontri.Gli scontri sono iniziati dopo che un gruppo di rifugiati eritrei, che protestavano contro l'attuale governo del Paese, hanno attaccato una manifestazione di sostenitori del governo eritreo. Al momento gli scontri continuano.

