https://it.sputniknews.com/20230902/nel-gabon-annunciata-la-riapertura-dei-confini-17469480.html

Nel Gabon annunciata la riapertura dei confini

Nel Gabon annunciata la riapertura dei confini

I militari, saliti al potere in Gabon, hanno annunciato l'apertura, a partire da sabato, delle frontiere terrestri, marittime e aeree che erano state chiuse in... 02.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-02T14:48+0200

2023-09-02T14:48+0200

2023-09-02T14:48+0200

gabon

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/09/02/17469461_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2789c8d2f9fc29af004c1938fc675ee4.jpg

Il "Comitato per la transizione e il ripristino delle istituzioni statali" ha deciso con effetto immediato di aprire le frontiere terrestri, marittime e aeree a partire da sabato 2 settembre 2023, afferma la dichiarazione pronunciata in diretta del canale Gabon 24.I militari hanno aggiunto che, considerando il coprifuoco dalle 18:00 alle 06:00 ora locale, chi arriva in Gabon o desidera lasciare il Paese può spostarsi presentando un documento di viaggio.Mercoledì mattina l'esercito del Gabon ha annunciato l'annullamento dei risultati delle elezioni e lo scioglimento delle istituzioni governative. Il capo della Guardia repubblicana, generale Brice Oligui Nguema, ha dichiarato al quotidiano Le Monde che il presidente del Gabon, Ali Bongo Ondimba, è stato destituito ma manterrà tutti i diritti civili. I militari hanno dichiarato che il presidente è agli arresti domiciliari. In un videomessaggio postato sul social network X (ex Twitter) da un giornalista locale, Ali Bongo Ondimba ha dichiarato di trovarsi nella sua residenza e di non capire cosa stesse accadendo. I ribelli hanno successivamente annunciato di aver nominato all'unanimità il generale Brice Oligui Nguema presidente per un periodo transitorio.

gabon

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

gabon, politica