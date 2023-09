https://it.sputniknews.com/20230902/in-polonia-chiuso-il-piu-grande-centro-di-accoglienza-dei-profughi-ucraini-17469958.html

In Polonia chiuso il più grande centro di accoglienza dei profughi ucraini

In Polonia chiuso il più grande centro di accoglienza dei profughi ucraini

In Polonia è stato chiuso il più grande centro per l'accoglienza dei profughi ucraini, ha riferito la stazione radio RMF FM. 02.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-02T17:04+0200

2023-09-02T17:04+0200

2023-09-02T17:04+0200

polonia

ucraina

rifugiati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/16250638_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_cd18a9cc13c17d52e08af94fbb92b8db.jpg

"Il più grande centro polacco per l'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina, a Nadarzyn vicino a Varsavia, è stato chiuso. Questa decisione è stata presa dal voivoda Mazowiecki. Il motivo, secondo i funzionari, è il calo del numero di ucraini che arrivano nel nostro paese", riferisce RMF FM.Diverse centinaia di persone hanno dovuto lasciare il centro di accoglienza, che si trovava nel centro commerciale Ptak Warsaw Expo."Diverse centinaia di persone hanno dovuto lasciare Nadarzyn. Lo hanno scoperto in poche ore", ha detto la stazione radio.Nella primavera del 2022 a Nadarzyn vivevano fino a novemila cittadini ucraini. Poco prima della chiusura del centro umanitario lì si trovavano circa 300 persone. Secondo RMF FM, sono stati trasferiti in altri centri, alcuni di loro hanno trovato alloggio da soli.Secondo varie fonti, in Polonia vivono attualmente da uno a un milione e mezzo di rifugiati ucraini. Da marzo, per decisione delle autorità polacche, i rifugiati che rimangono nel Paese per più di 180 giorni devono coprire il 75% del costo del loro alloggio.

polonia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

polonia, ucraina, rifugiati