Giappone stanzierà fondi ai pescatori colpiti dal divieto della Cina di importare prodotti ittici

Giappone stanzierà fondi ai pescatori colpiti dal divieto della Cina di importare prodotti ittici

Il governo giapponese stanzierà altri 20 miliardi di yen (137 milioni di dollari) per aiutare i pescatori e il settore della pesca dopo il divieto cinese di... 02.09.2023, Sputnik Italia

Ancor prima che iniziasse il rilascio dell’acqua, il governo ha annunciato misure a sostegno dell’industria della pesca in caso di danni alla reputazione per un valore di 80 miliardi di yen (circa 552 milioni di dollari).Il nuovo pacchetto di aiuti mirerà a mitigare i danni derivanti dalle misure cinesi. In particolare, si prevede l'acquisto e lo stoccaggio di capesante, la cui pesca dipende in particolare dalle esportazioni verso la Cina, l'Organizzazione giapponese per il commercio estero (JETRO) avrà il compito di trovare nuovi mercati, le autorità intendono anche riattrezzare gli impianti di lavorazione in Giappone.Il nuovo pacchetto dovrebbe essere annunciato all’inizio della prossima settimana.Il 24 agosto, il Giappone ha iniziato a scaricare nel mare l'acqua accumulata a seguito del raffreddamento dei reattori della centrale nucleare di Fukushima-1, in cui si è sciolto il combustibile nucleare. L'acqua viene sottoposta a un trattamento preliminare nel sistema ALPS, in seguito al quale la radioattività di oltre 60 tipi di radionuclidi viene ridotta al di sotto dei parametri normali. L'eccezione è il trizio. Prima di scaricare l'acqua nell'oceano, viene prima diluita con acqua di mare, portando la concentrazione di trizio a 1500 becquerel per litro, ovvero 40 volte inferiore alle norme adottate in Giappone per lo scarico dell'acqua in mare derivante dal funzionamento dell'energia nucleare - 60mila becquerel. Ci vorranno 30 anni per rilasciare quest'acqua nel mare. L'AIEA ha affermato che questi piani sono pienamente in linea con gli standard internazionali, ma in Giappone sono forti i timori che ciò possa danneggiare l'immagine dei prodotti agricoli e della pesca giapponesi. Anche Russia e Cina hanno espresso preoccupazione per la decisione delle autorità giapponesi. La Cina ha completamente vietato l’importazione di prodotti ittici giapponesi.

